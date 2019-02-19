Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни

Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев

Фото: president.gov.ua

Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bbd/3db/5c6bbd3db5195.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bbd/3db/5c6bbd3db5195.jpeg 2019-02-19T10:25:00+02:00 Политика Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев

Президент Петр Порошенко вместе с главой Европейского Совета Дональдом Туском почтили память Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко и Туск прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших. Затем прозвучали поминальные колокола.

Президент Украины и глава Евросовета ознакомились с проектом "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства", строительство которого запланировано на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Как сообщалось, вчера, 18 февраля, Порошенко в Киеве провел переговоры с Туском. Глава украинского государства выразил благодарность Совету Европейского Союза за единогласно принятое решение о введении "азовского пакета" санкций против Российской Федерации. Президент отметил, что Герои Небесной Сотни дали стране последний шанс на изменения и успешное будущее.

В свою очередь Туск на встрече с Порошенко заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.

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