Порошенко и Туск почтили память Героев Небесной Сотни
Высокопоставленный европейский чиновник второй день находится в Украине и почтил память украинских героев
Президент Петр Порошенко вместе с главой Европейского Совета Дональдом Туском почтили память Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко и Туск прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших. Затем прозвучали поминальные колокола.
Президент Украины и глава Евросовета ознакомились с проектом "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства", строительство которого запланировано на месте гибели Героев Небесной Сотни.
Как сообщалось, вчера, 18 февраля, Порошенко в Киеве провел переговоры с Туском. Глава украинского государства выразил благодарность Совету Европейского Союза за единогласно принятое решение о введении "азовского пакета" санкций против Российской Федерации. Президент отметил, что Герои Небесной Сотни дали стране последний шанс на изменения и успешное будущее.
В свою очередь Туск на встрече с Порошенко заявил, что продолжение реформ – лучшее уважение Небесной Сотни. По его словам, в Украине проводятся реформы, которые являются эффективными, и украинцы защищают свой народ от очень циничной и бездумной агрессии.
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