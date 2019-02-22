Порошенко и Волкер выступят на форуме по Крыму

В День сопротивления Крыма российской оккупации выступят также европейские политики и чиновники

Порошенко и Волкер. Фото: president.gov.ua

Порошенко и Волкер выступят на форуме по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff2/e95/5c6ff2e9571cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff2/e95/5c6ff2e9571cb.jpg 2019-02-22T15:06:18+02:00 Политика В День сопротивления Крыма российской оккупации выступят также европейские политики и чиновники

Президент Украины Петр Порошенко выступит на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" в Киеве, который пройдет 26-27 февраля. Об этом рассказала в эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

В Украине по случаю пятилетия нападения России на Крым планируются ряд мероприятий, чтобы поднять данный вопрос и подвести итоги оккупации полуострова. По ее словам, форум пройдет в Художественном арсенале, а участие в нем примут и иностранные гости, в том числе спецпредставитель США по Украину Курт Волкер.

"Этот форум откроет президент Украины Петр Порошенко … Во время второго дня форума ожидается выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Первая панель будет посвящена тому, как государство борется за права на Крым, что делается, не делается, и где мы еще не смогли эффективно внедрять практические решения по деоккупации Крыма", – сказала Джапарова.

Читайте также Пять лет агрессии России против Украины: в США сделали заявление

Замминистра подчеркнула, что в мероприятии также примут участие заместитель генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Таджан Илдем, представители Латвии, Литвы, Турции, депутат Европарламента Ребекка Хармс и глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Комитета по иностранным делам Европейского парламента Анна Фотыга.

Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о последствиях российской агрессии. Киев отмечает, что, несмотря на непризнание миром незаконного "референдума" в Крыму, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса.

19 февраля в Раде прошло спецзаседание с участием Порошенко и представителей ЕС по случаю пятой годовщины российской агрессии против Украины. Помимо украинского лидера, было выступление президента Европейского Совета Дональда Туска.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко и Волкер выступят на форуме по Крыму". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.