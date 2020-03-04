Порошенко и Зеленский пообщались в президиуме Рады: о чем говорили

В среду вечером, 4 марта, перед голосованием за членов правительства пятый президент Петр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский пообщались возле президиума.
Об этом сообщает "Украинская правда".
В президиуме завязалась беседа между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.
Представители фракций "Голос" и "Евросолидарность" требовали дать право объявить заявление в сессионном зале. Фракции настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом".
Позже в президиум подошел Порошенко.
После того, как нардепы покинули президиум, Порошенко подошел к Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал. О чем именно говорили бывший и нынешний президенты, пока неизвестно.
Как известно, парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.
В свою очередь президент Владимир Зеленский рассказал, чего ждет от нового правительства. Он напомнил, что в Украине за последние годы было много правительств с разными лозунгами.
Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк