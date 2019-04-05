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Порошенко и Зеленский сдают анализы перед дебатами: все подробности

Сегодня, 08:01

Кандидаты на пост главы государства в медицинском пункте стадиона намерены пройти тест на алкоголь и наркотики

Фото: Сегодня
Порошенко и Зеленский сдают анализы перед дебатами: все подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/61d/178/5ca61d178e540.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/61d/178/5ca61d178e540.jpg Политика Кандидаты на пост главы государства в медицинском пункте стадиона намерены пройти тест на алкоголь и наркотики

Договорившись о проведении публичных дебатов на НСК "Олимпийский", действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, намерены сдать медицинские анализы для проверки на употребление алкоголя и наркотиков. Именно это было одним из условий Зеленского перед дебатами.

07:56 Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский  прибыл в одну из частных клиник Киева, чтобы сдать анализы на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ. Он сдал анализы на наличие в его организме алкоголя и наркотиков.

Президент Порошенко должен прибыть к 9 утра на НСК "Олимпийский", чтобы в лаборатории сдать анализы.

Напомним, 3 апреля, Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий: "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент".


В свою очередь внештатный советник и спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев заявил, что Порошенко согласился на условия Зеленского сдать анализы. Глава государства назначил встречу своему оппоненту в "Олимпийском" на 09:00 5 апреля.

Позже Петр Порошенко повторно обратился к кандидату в президенты шоумену Владимиру Зеленскому и напомнил ему о приглашении на дебаты. Порошенко подтвердил свое решение участвовать в дебатах на НСК "Олимпийский" и попросил Зеленского не искать причин отказаться от дебатов на стадионе, которые он сам и инициировал.


Как сообщалось, по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, Зеленский, анализы

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