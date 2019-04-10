Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов: названы даты

У действующего президента заявки подали на две даты, а "Зе!Команда" – только на одну

НСК "Олимпийский". Фото: Facebook

Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов: названы даты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db2/b5e/5cadb2b5ed440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db2/b5e/5cadb2b5ed440.jpg 2019-04-10T12:10:00+03:00 Политика У действующего президента заявки подали на две даты, а «Зе!Команда» - только на одну

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского подали заявки на проведение дебатов на НСК "Олимпийский" на 14 и 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба спорткомплекса.

Сообщается, что в офис стадиона поступили соответствующие запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента.

"В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича – на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича – на 19 апреля 2019 года", – говорится в сообщении.

В НСК сообщили, что начали переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории стадиона.

Отметим, что общество ждет очной встречи между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Полиция уже начала подготовку к организации обеспечения правопорядка и безопасности на стадионе. В МВД также рассказали, что нельзя будет зрителям проносить на президентские дебаты.

На днях председатель "Общественного" Зураб Аласания сообщал подробности дебатов на "Олимпийском", отметив, что его аренда обойдется около шести миллионов гривен. По его словам, стоимость встречи может возрасти вдвое, если будет доказано, что дебаты на стадионе являются политической агитацией, так как придется платить телеканалам за трансляцию.

В то же время и у Зеленского, и у Порошенко заявляли, что готовы оплатить по 50% от суммы аренды и остальных расходов для проведения "президентского" мероприятия.

А пока украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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