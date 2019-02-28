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Порошенко инициировал новое наказание за незаконное обогащение

Сегодня, 12:52

Глава государства подготовил законопроект и теперь его ожидают в Верховной Раде

Фото: president.gov.ua
Порошенко инициировал новое наказание за незаконное обогащение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7bf/d6d/5c77bfd6d810c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7bf/d6d/5c77bfd6d810c.jpeg Политика Глава государства подготовил законопроект и теперь его ожидают в Верховной Раде

Президент Украины Петр Порошенко поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное обогащение. Об этом он заявил во время визита в Кировоградскую область, где выступил на Совете регионального развития региона.

Он также дал законопроекту статус безотлагательного.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотрении неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Конституционного суда. Предоставляю законопроекту статус безотлагательного", – заявил Порошенко.

Напомним, на днях Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. "…за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть такими, которые нельзя применить на практике".

А вот руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холоницкий уж предрек закрытие около 70 дел по чиновникам, которые подозреваются в коррупции из-за отмены наказания за незаконное обогащение.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривала лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

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Тег законопроект, Порошенко, наказание, обогащение

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