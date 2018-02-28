Порошенко: Когда я избирался, мое состояние было больше, чем сейчас

Сегодня, 16:20

Глава государства объяснил, что из президентов он единственный, кто несет убытки на своей должности

Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko
Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko

Петр Порошенко заявил, что с начала своего президентства его состояние уменьшилось по сравнению с тем, что было до этого. Об этом он сказал, отвечая на опрос журналиста в рамках пресс-конференции.

Украинскому лидеру задали вопрос о том, каково это быть состоятельным президентом в то время, когда в стране гуманитарная катастрофа.

"Гуманитарная катастрофа 2014 года – она была тогда, когда меня избрали. ... Я не хочу обсуждать свою жизнь – поверьте мне, она не сахар. Я могу пригласить провести день со мной. ... Когда избирался президентом, мое состояние было больше, чем сейчас, я единственный президент с такой динамикой. ... Я не ношу розовые очки и вижу проблемы страны", – рассказал Порошенко.

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Отметим, что журналистка, задававшая вопрос, согласилась провести день "в рабочем режиме" президента, а Порошенко сказал "считайте договорились".

Напомним, ранее стало известно, сколько Порошенко заработал за 2017 год. Оказалось, что помощники главы государства заработали гораздо больше своего шефа. В Администрации президента заверили, что деньги были направлены на благотворительные цели.
президент, Порошенко, состояние

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Источник:

"Сегодня"

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