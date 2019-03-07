Порошенко – коррупционерам: "В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги"
Никто не избежит наказания за преступление, говорит глава государства
Президент Петр Порошенко считает, что утечка информации по расследованию коррупции в "Укроборонпроме" была опасна тем, что она могла подорвать доверие к армии и государству.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина", сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что прямо перед предъявлением подозрения, сразу же после завершения налоговых экспертиз произошла утечка информации из правоохранительной системы.
"Ничего нового там не было. Как утверждает и САП, и ГПУ. Все сведения исследовались в течение месяцев или даже больше года. И перед предъявлением подозрения была предпринята попытка сделать скандал", – подчеркнул президент.
"Почему это опасно? Ведь речь идет о попытке подорвать доверие к армии, попытке подорвать доверие к государству и к оборонному комплексу", – добавил он.
По его словам, речь не идет о том, что нет коррупции: "Коррупция есть. Но речь идет о том способны ли мы эффективно с ней бороться, имеет ли коррупция "политическую крышу".
"Я подчеркиваю, не просто не имеет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит, что никто от наказания за совершенное преступление, если оно доказано, не защитит", – сказал Порошенко.
Он также отметил: "Первое – деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги".
"Второе – будет ответственность. Там, где это предусмотрено по закону. Третье – будем делать выводы, чтобы перекрывать возможные пути коррупции, как мы это делали в других сферах", – сказал Порошенко и напомнил сколько коррупции было в вопросах возмещения НДС, на рынке газа и энергетики, на государственных закупках.
Так же и через децентрализацию прекратились схемы по непрозрачному распределению бюджетных средств между регионами.
"Сегодня эта лавочка закрылась", – подытожил Порошенко.
Напомним, ранее Порошенко заявил о коррупции в "Укроборонпроме": виновен – должен быть в тюрьме.
Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".
Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.
4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
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