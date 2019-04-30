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Порошенко лично поздравил Зеленского с победой и договорился о встрече

30 апреля, 19:03

По мнению Порошенко, сейчас нужно продемонстрировать всем международным партнерам единую украинскую позицию

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.

Президент Украины Петр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы.

"Как действующий глава государства только позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия", – заявил Порошенко.

По его словам, сейчас нужно продемонстрировать всем международным партнерам единую украинскую позицию "в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России", – отметил Порошенко.

"Российская Федерация заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", – настаивает гарант.

Также отмечается, что Зеленский и Порошенко во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время.

Как сообщалось, Зеленский победил на выборах президента Украины.

Итого, согласно итоговым подсчетам ЦИК:

  • за Владимира Зеленского проголосовало 13 541 528 человек, что составляет 73,22% голосов;
  • за Петра Порошенко проголосовало 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45% голосов.

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на объявление Центральной избирательной комиссией результатов выборов. Свои поздравления с официальными данными голосования опубликовали на странице Команды Зеленского в социальной сети.

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Тег Порошенко, Зеленский, поздравления

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