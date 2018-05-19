Порошенко: местные советы становятся "пятой колонной", принимая решения о внешней политике

Президент Украины Петр Порошенко назвал ""пятой колонной" местные советы, которые принимают решения по внешней политике государства. Об этом он заявил во время представления нового главы Хмельницкой ОГА Вадима Лозового, сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть местные советы, которые вместо Верховной Рады хотят определять внешнюю политику и политический курс государства. Тем самым они дестабилизируют ситуацию в стране и де-факто работают "пятой колонной", – подчеркнул президент.

Также он добавил, что местные органы власти должны работать в рамках своих полномочий, определенных Основным Законом.

"Есть Конституция, и Верховная Рада, и областной совет, и городской совет должны заниматься своими делами. Тогда все будет хорошо", – сказал Порошенко.

Кроме того, он раскритиковал предложение размещать денежные средства общин на банковских депозитах.

"Есть такая инициатива: давайте на 5 лет положим деньги местных бюджетов на банковские счета и будем зарабатывать депозиты. Друзья, у нас тут банковский бизнес или служение народу?" - задал риторический вопрос президент. Также он напомнил, что доля местных бюджетов в сводном государственном бюджете составляет 51%.

Напомним, ранее глава государства жестко предупредил чиновников о неприемлемости использования средств местных бюджетов во время выборов и призвал их направлять деньги на развитие благополучия местных жителей.

Также мы сообщали, что президент назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового. Он заменит на этом посту Александра Корнийчука, который получил назначение советником президента.

А перед этим президент поздравил украинцев с Днем Европы и напомнил, что вступление нашей страны в Евросоюз поддерживают как минимум 70% граждан страны.