Порошенко: "Мир на российских кабальных условиях для нас неприемлем"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что только благодаря украинцам, которые воевали и продолжают это делать на Донбассе, удалось остановить продвижение российской агрессии в нашей стране. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Там, где мы – там Украина".

По его словам, именно благодаря 344 тысячам участников боевых действий на востоке Украины удалось остановить агрессора.

"Благодаря вам, сапог российских оккупантов не оскверняет брусчатку Киева и других украинских городов. К сожалению, мы встречаемся пока не в Донецке или Луганске. В 2014 году вы освободили большую часть территории Донбасса. За это время выстояли в борьбе с жестоким, сильным и вероломным агрессором. В этой борьбе укрепили государство и окончательно сформировались как нация", – сказал Порошенко.

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Глава государства указал на проблему украинского политикума, где достаточно тех, кто пытается оправдать действия агрессора в Украине.

"Все мы знаем, что нынешняя российско-украинская война – это война за независимость Украины. И начала ее Россия. В этой войне мы отстаиваем свои ценности, свободу и европейский выбор. И ключ от мира находится в Кремле. Мир на российских кабальных условиях для нас неприемлем. Призываю вас включиться в информационную войну. Когда с больной головы на здоровую валит Путин – это еще можно понять. Но шокирует другое: как же много у него "адвокатов" в украинском политикуме. Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину", – подчеркнул президент.

Ранее Порошенко рассказывал, как Украина будет освобождать Донбасс. Президент заверил, что никакого наступления украинской армии на востоке страны не будет.

В свою очередь командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.