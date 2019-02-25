Порошенко: Монетизация субсидий и индексация пенсий – наш ответ на фронте борьбы с бедностью

Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика – автоматическая индексация пенсий

Фото: president.gov.ua

Порошенко: Монетизация субсидий и индексация пенсий – наш ответ на фронте борьбы с бедностью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/44a/f9e/5c744af9e5e48.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/44a/f9e/5c744af9e5e48.jpeg 2019-02-25T22:07:00+02:00 Политика Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий

Президент Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Киевской области отметил, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью.

"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен – Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас враг отнюдь не менее опасен, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", – подчеркнул президент.

"Почему именно сегодня? Почему не раньше? Ибо четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства", – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирование золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит.

"И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью", – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в том числе почти 215 тыс. Домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг.

"В целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 000 домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры", – отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн. Он добавил, что это есть доверием к людям.

Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика – автоматическая индексация пенсий.

"Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий – ред.). Пенсии вырастут более чем для 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый – уровень инфляции, второе – рост средней заработной платы в стране", – подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.

"Но и 100 грн это мало. Поэтому на совещании в Пенсионном Фонде я предложил осуществить и ввести одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает ниже или на уровне минимальной пенсии", – добавил глава государства.

По словам президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах.

"22 февраля срок (льготного растаможивания так называемых "евроблях"- ред.) завершился. Как вы думаете, сколько средств поступило в Пенсионный Фонд и государственный бюджет от "евробляхеров"? Не два, не три, не пять, не семь, а 13,6 млрд грн поступило в государственный бюджет и Пенсионный фонд – и сегодня в нашем распоряжении, чтобы обеспечить эти выплаты. Часть пошла на покрытие дефицита, львиная доля – пойдет сейчас на единовременную выплату для компенсации индексации 2015-2016 годов. В целом это составляет 2410 грн, которые получит каждый пенсионер с минимальной выплатой дополнительно к своей надбавке. Эта выплата будет осуществляться двумя равными траншами по 1205 грн в марте и апреле", – подчеркнул глава государства.

"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами – так же как мы делали это с минимальной зарплатой – сейчас мы так будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия – на фронте, в борьбе с бедностью – монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", – подчеркнул президент, добавив, что сегодня инициатива выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью.

Как ранее отмечали в Пенсионном фонде, по итогам 2018 года в Украине насчитывалось 11,5 млн пенсионеров.

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