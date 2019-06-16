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Порошенко: Мы демонстрируем врагам, что Украина развивается и движется к Европе

16 июня, 17:53

Петр Порошенко посетил фестиваль "Полонинское лето" и праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы


Многолюдные карпатские фестивале "Via Carpatia" и "Полонинское лето", которые уже стали традиционными и каждое лето превращают Гуцульщину в культурную столицу страны – это доказательство того, что Украина живет, развивается и стремительно движется к своей европейской цели. Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на традиционном гуцульском фестивале "Полонинское лето".

"Чрезвычайно важно, чтобы праздник "Полонинского лета" обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел – Украина живет и движется в сторону Европейского Союза! Это гарантия того, что Украина больше никогда не вернется к российской империи", – убежден Порошенко.

Петр Порошенко также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворивня Ивано-Франковской и поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.

Храм, двери которого открыты для верующих более трех с половиной веков, в этом году впервые встречает крупнейшие религиозные праздники в лоне свободной автокефальной Православной церкви Украины.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти 5 лет нашего единения, развития и созидания фундамента Украины. Мы создали Украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. Мы приняли закон, который защищает наш язык – и в этом есть значительный вклад наших депутатов. Мы практически "с нуля" создали Вооруженные силы Украины. Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед. Я благодарю каждого из вас за этот вклад!" – отметил Петр Порошенко.

Как сообщалось, в случае победы своей партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах экс-президент Украины Петр Порошенко готов возглавить украинское правительство.

Напомним, Петр Порошенко говорил о сильной оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому и выразил надежду на объединение усилий для достижения европейских курсов Украины.

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Тег Порошенко, солидарность, экс-президент, Петр Порошенко

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