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Порошенко: Мы не допустим оккупации Азовского моря и Керченского пролива

Вчера, 15:40

Украина не собирается отказываться от статуса морской державы, заявил глава государства

Украинские корабли
Украинские корабли. Фото: Минобороны Украины
Порошенко: Мы не допустим оккупации Азовского моря и Керченского пролива //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2cc/96f/5c62cc96f315e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2cc/96f/5c62cc96f315e.jpg Политика Украина не собирается отказываться от статуса морской державы, заявил глава государства

Президент Петр Порошенко заявил, что не допустит оккупации Россией Азовского моря и Керченского пролива. Об этом он заявил в Одесской области во время выступления на расширенном совещании по вопросам развития морехозяйственного комплекса Украины.

"Мы не допустим оккупации Азовского моря и Керченского пролива. Мы обеспечим выполнение двусторонних соглашений о свободе мореплавания, в частности в Азовском и Черном морях. Мы гарантируем безопасность и защиту национальных интересов Украины", – сказал он.

Порошенко четко дал понять, что Украина не собирается отказываться от статуса морской державы, даже несмотря на попытки агрессора захватить контроль над морями.

"Агрессия РФ на востоке, аннексия Крыма, агрессия против ВМС Украины в Керченском проливе не изменят нашего статуса морской державы. Присутствие на море важный национальный интерес. Статус Украины как морской державы – сохраним. Статус Измаила – морских ворот Украины – будем развивать", – подчеркнул президент.

Напомним, что Россия еще с лета 2018 года начала провокации с задержанием украинских рыболовецких и торговых судов в Азовском море, после чего напала на украинские военные корабли в Керченском проливе и устроили экономическую блокаду Азова, не пуская торговые судна или ограничив их судоходство. Ранее Петр Порошенко говорил, что Россия мечтает превратить Азовское и Черное моря в "российское озеро". По его словам, РФ проверят, согласится ли мир на такое превращение.

Также мы писали, как Украина защищается от вторжения врага с моря. В защите морского побережья страны задействованы не только морские силы, но и сухопутные, авиационные и системы ПВО.

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Тег Порошенко, азовское море, Керченский пролив

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