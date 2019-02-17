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Порошенко: Мы – не Россия, кто победит на выборах – не знает никто

Сегодня, 01:08

По словам президента, это является залогом и символом демократии

Фото: Getty Images
Порошенко: Мы – не Россия, кто победит на выборах – не знает никто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/897/a40/5c6897a40f984.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/897/a40/5c6897a40f984.jpg Политика По словам президента, это является залогом и символом демократии

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине, в отличие от РФ, никто заранее не знает победителя выборов.

Об этом он сказал во время выступления в рамках сессии на тему: "Безопасность в Восточной Европе" во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я президент свободной демократической страны, мы – не Российская Федерация. В Российской Федерации все знают заранее, кто выиграет. Я, как президент своей страны, говорю ответственно – никто не знает, кто победит в Украине, и это является залогом и символом демократии", - заявил Порошенко.

При этом он выразил уверенность, что результаты президентских выборов будут чудесными.

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Напомним, как рассказывал ранее глава Службы внешней разведки Егор Божок, спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

В свою очередь СБУ не дала спецслужбам России вмешиваться в украинские выборы через соцсети – был блокирован механизм влияния Кремля на избирательные процессы в Украине. Спецслужба задержала киевлянина, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter.

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Тег выборы, Порошенко, Петр Порошенко, мюнхенская конференция, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

УНИАН

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