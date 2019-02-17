Порошенко: Мы – не Россия, кто победит на выборах – не знает никто
По словам президента, это является залогом и символом демократии
Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине, в отличие от РФ, никто заранее не знает победителя выборов.
Об этом он сказал во время выступления в рамках сессии на тему: "Безопасность в Восточной Европе" во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я президент свободной демократической страны, мы – не Российская Федерация. В Российской Федерации все знают заранее, кто выиграет. Я, как президент своей страны, говорю ответственно – никто не знает, кто победит в Украине, и это является залогом и символом демократии", - заявил Порошенко.
При этом он выразил уверенность, что результаты президентских выборов будут чудесными.
Напомним, как рассказывал ранее глава Службы внешней разведки Егор Божок, спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.
В свою очередь СБУ не дала спецслужбам России вмешиваться в украинские выборы через соцсети – был блокирован механизм влияния Кремля на избирательные процессы в Украине. Спецслужба задержала киевлянина, который под руководством спецслужб РФ администрировал антиукраинские интернет-сообщества в соцсетях. Он получал доступ к так называемым "рекламным кабинетам" аккаунтов украинских пользователей соцсетей Facebook и Twitter.
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