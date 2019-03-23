Порошенко: Мы создали армию не с нуля, а с глубокого "минуса"

По словам президента, украинская армия была создана "в невиданно короткий срок"

Скриншот видео: Петр Порошенко / Facebook.

Порошенко: Мы создали армию не с нуля, а с глубокого "минуса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/612/ea1/5c9612ea1f45a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/612/ea1/5c9612ea1f45a.png 2019-03-23T13:10:00+02:00 Политика По словам президента, украинская армия была создана "в невиданно короткий срок"

Украинская армия является одной из лучших на Европейском континенте, а союзники перенимают опыт наших военных по противостоянию гибридной войне, которую ведет Россия.

Об этом 23 марта заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Черновицкой области.

По его словам, украинская армия была создана "в невиданно короткий срок".

"Мы ее создали, потому что нечего было восстанавливать. Правильнее сказать, что мы создали даже не с нуля, а с глубокого "минуса" разграбленную и насыщенную российской агентурой армию и весь сектор безопасности", – сказал глава государства.

Он напомнил, что сила украинских военных постоянно растет – еженедельно армия получает новое оружие.

"Хочу, чтобы слава о 3-й батальонной тактической группе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Черновцах, шла по всей Украине. Ее воины героически сражались против агрессора и с честью выполняли свой долг. 79 воинов этой группы награждены государственными наградами Украины", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, в ходе визита в Черновцы президент также заявил, что, несмотря на развязанную против Украины гибридную войну и попытки расшатать ситуацию в стране, продвижение Киева в сторону Европы, членство в Евросоюзе и НАТО станет поражением президента РФ Владимира Путина.

Ранее Порошенко сообщал, что за время войны на Донбассе украинская армия получила более 23 тысяч единиц военной техники и вооружения.

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