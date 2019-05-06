Порошенко на Донбассе дал совет Зеленскому

Глава государства за пять лет президентства совершил около 40 рабочих поездок на восток Украины

Фото: president.gov.ua

Действующий глава государства Петр Порошенко призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского не повторить ошибок его предшественников, которые развалили армию и Украине нечем было защищаться от российской агрессии. Об этом он заявил во время визита на Донбасс.

"Своего преемника на посту президента призываю не повторять ошибок моих предшественников и должным образом заботиться о Вооруженных силах Украины. Ибо сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными с вами (военными) усилиями мы вернем мир и спокойствие на всю территорию украинского государства, и наши дети будут жить в независимой, счастливой и богатой европейской стране", – сказал он.

Также Порошенко отметил, что за время своего президентства, за пять лет, совершил около 40 рабочих поездок на восток, из них – 25 на линию фронта.

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"Сегодня, наверное, этот последний мой визит как президента. Я как президент хочу поблагодарить каждого воина и поклониться за ваше большое ратное дело. Украина знает вас как героев, мужественных, самоотверженных, преданных стране и народу. Вы всегда готовы быть впереди, там, где труднее всего", – добавил глава государства.

Как мы сегодня сообщали, Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил на Донбассе. В начале 2015 года Александр Сырский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе

Напомним, ранее команда Зеленского обнародовала ранее свою военную доктрину, в которой были названы приоритеты по перевооружению армии. В первую очередь речь идет об обеспечении прозрачности государственного оборонного заказа. У Зеленского планируют, что контрактники ВСУ будут получать денежное довольствие на уровне стран-членов НАТО.

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