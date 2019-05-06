Порошенко на Донбассе дал совет Зеленскому
Глава государства за пять лет президентства совершил около 40 рабочих поездок на восток Украины
Действующий глава государства Петр Порошенко призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского не повторить ошибок его предшественников, которые развалили армию и Украине нечем было защищаться от российской агрессии. Об этом он заявил во время визита на Донбасс.
"Своего преемника на посту президента призываю не повторять ошибок моих предшественников и должным образом заботиться о Вооруженных силах Украины. Ибо сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными с вами (военными) усилиями мы вернем мир и спокойствие на всю территорию украинского государства, и наши дети будут жить в независимой, счастливой и богатой европейской стране", – сказал он.
Также Порошенко отметил, что за время своего президентства, за пять лет, совершил около 40 рабочих поездок на восток, из них – 25 на линию фронта.
"Сегодня, наверное, этот последний мой визит как президента. Я как президент хочу поблагодарить каждого воина и поклониться за ваше большое ратное дело. Украина знает вас как героев, мужественных, самоотверженных, преданных стране и народу. Вы всегда готовы быть впереди, там, где труднее всего", – добавил глава государства.
Как мы сегодня сообщали, Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил на Донбассе. В начале 2015 года Александр Сырский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе
Напомним, ранее команда Зеленского обнародовала ранее свою военную доктрину, в которой были названы приоритеты по перевооружению армии. В первую очередь речь идет об обеспечении прозрачности государственного оборонного заказа. У Зеленского планируют, что контрактники ВСУ будут получать денежное довольствие на уровне стран-членов НАТО.
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