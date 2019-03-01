Порошенко на Донбассе: В 2 км от места нашего пребывания случился обстрел из ПТРК

Глава государства прибыл в Мариуполь и посетил военных на передовой, но боевики были начеку

Фото: president.gov.ua

Порошенко на Донбассе: В 2 км от места нашего пребывания случился обстрел из ПТРК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93f/884/5c793f884749b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93f/884/5c793f884749b.jpg 2019-03-01T16:21:42+02:00 Политика Глава государства прибыл в Мариуполь и посетил военных на передовой, но боевики были начеку

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как во время посещения украинских военных на передовой случился обстрел боевиками из противотанковых ракетных комплексов. Об этом он заявил на Совете регионального развития в Мариуполе.

"Я только вернулся прямо с "передка" из расположения 79-й бригады, которая размещена менее чем в 2 км от размещенных российских оккупационных войск. В 2 км от места нашего пребывания на юг был обстрел из противотанкового вооружения. И так пять лет Украина противостоят российской агрессии", – сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко рассказывал, как пограничники спасли ему жизнь на востоке Украины. По его словам, это произошло в 2014 году во время поездки в Луганск в рамках предвыборной кампании, где неожиданно столкнулся с опасностью.

А недавно начальник Управлений государственной охраны Валерий Гелетей рассказывал, как Порошенко спасали от покушений в 2018 году. По его словам, в прошлом году украинские спецслужбы сорвали 11 покушений, а основная опасность таилась в Луганской и Донецкой областях, куда глава государства периодические приезжал.

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