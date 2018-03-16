Порошенко: На границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению

Сегодня, 17:57

Российские войска готовы к интервенции как с Севера, так и с Востока, отметил президент

Российские войска. Фото: AFP
Российские войска. Фото: AFP

Россия усиливает свое военное присутствие у границ с Украиной и наготове к вторжению стоят несколько дивизий. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко после доклада командующего силами АТО Михаила Забродского.

Президент отметил, что Украина уже не первый год живет в состоянии войны и успешно отражает военную агрессию России.

"Сейчас во время доклада генерал Забродский подробно доложил мне об усилении военного присутствия РФ вдоль границы и продолжении пребывания регулярных войск РФ на оккупированных территориях", – сказал Порошенко.

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Глава государства указал на то, что начиная с 2014 года Россия так перегруппировала свои войска, чтобы иметь возможность быстрого вторжения с разных направлений – и с Севера, и с Востока.

"Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенциям", – добавил президент.

Напомним, в середине февраля российские бомбардировщики отработали ракетный удар по Украине. Маневры военной авиации РФ у границ Украины расценили в Киеве как очередное проявление агрессивности Кремля.

Также украинская разведка сообщала недавно, что Россия тайно готовит у границ с Украиной "казаков". Стало известно, что "казачьи подразделения" планируют использовать для совершения провокаций против мирного населения на оккупированных территориях Донбасса.
Россия, граница, вторжение, российские войска, дивизии

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Источник:

УНИАН

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