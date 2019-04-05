Порошенко: На ракетных испытаниях противник пытался закрыть небо

А тем временем президент готовится дат приказ на поставку мощного вооружения в войска

Фото: president.gov.ua

Порошенко: На ракетных испытаниях противник пытался закрыть небо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/74d/111/5ca74d111b6db.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/74d/111/5ca74d111b6db.jpeg 2019-04-05T15:45:50+03:00 Политика А тем временем президент готовится дат приказ на поставку мощного вооружения в войска

Во время сегодняшних испытаний ракеты "Нептун" в Одесской области Россия попытался вмешаться в процесс с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал президент Петр Порошенко непосредственно на полигоне, где проходили пуски, сообщает его пресс-служба.

По его словам, сегодня противник пытался препятствовать испытанием украинских ракет.

"Пытается закрыть небо. Использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытанием. Но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет. Никаких смягченных условий", – сказал Порошенко.

Президент добавил, что военные уже готовы завершить испытания данного вооружения и по его приказу в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение и вооружить части ВМС и Сухопутных войск.

Напомним, испытания крылатой ракеты начались еще в прошлом году. Как рассказывал секретарь СНБО Александр Турчинов, эти ракеты способны обеспечить надежную оборону черноморского и азовского побережья, поражая вражеские корабли на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования.

Как сообщалось, вчера, 4 апреля, в Украине прошли испытания новых ракет. Военные проверяли работу ракетного комплекса "Вильха-М". Как сообщало военное руководство, ракеты способны будут поражать цели на расстоянии в 200 км.

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