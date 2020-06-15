Порошенко на суде по делу Януковича: Я лично был в Крыму и видел войска РФ

Во время рассмотрения апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу, который был признан виновным в госизмене, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко повторно дал показания.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По его словам, еще будучи народным депутатом в феврале 2014 года он лично видел в Крыму российских военных.

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"Я лично был в Крыму – 27 и 28 числа (февраля – ред.) и лично видел российские войска, имел информацию о том, что десантируются российские войска в аэропорту Симферополя", – сказал Порошенко.

По его словам, на полуострове он встречался для консультаций со спикером крымского парламента Владимиром Константиновым, главой Меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым, постоянным представителем и. о. президента Украины (Турчинова) в АРК Сергеем Куницыным.

Напомним, в феврале 2018 года еще в качестве президента Петр Порошенко приходил на допрос в суд по делу Януковича. Тогда даже дошло до того, что адвокаты обвиняемого сорвали выступление Порошенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Апелляционном суде Киева сегодня был и лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк. Еще до своего выступления он рассказал журналистам, что, если оправдают Януковича – будет оправдана и Россия.

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