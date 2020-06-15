Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости политики

Порошенко на суде по делу Януковича: Я лично был в Крыму и видел войска РФ

15 июня, 17:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Адвокаты пытаются отменить приговор Януковичу и сегодня рассматривается апелляционная жалоба

Во время рассмотрения апелляции на приговор экс-президенту Виктору Януковичу, который был признан виновным в госизмене, пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко повторно дал показания.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По его словам, еще будучи народным депутатом в феврале 2014 года он лично видел в Крыму российских военных.

Реклама

"Я лично был в Крыму – 27 и 28 числа (февраля – ред.) и лично видел российские войска, имел информацию о том, что десантируются российские войска в аэропорту Симферополя", – сказал Порошенко.

По его словам, на полуострове он встречался для консультаций со спикером крымского парламента Владимиром Константиновым, главой Меджлиса крымских татар Рефатом Чубаровым, постоянным представителем и. о. президента Украины (Турчинова) в АРК Сергеем Куницыным.

В тренде
Зеленский распорядился выплатить страховку медикам, пострадавшим от COVID-19

Напомним, в феврале 2018 года еще в качестве президента Петр Порошенко приходил на допрос в суд по делу Януковича. Тогда даже дошло до того, что адвокаты обвиняемого сорвали выступление Порошенко.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Апелляционном суде Киева сегодня был и лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк. Еще до своего выступления он рассказал журналистам, что, если оправдают Януковича – будет оправдана и Россия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд Крым Виктор Янукович Петр Порошенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Единый кандидат от украинских сил": Тимошенко поддержит Ляшко на выборахПолитика
Умер 34-летний глава Деснянской РГА
Умер 34-летний глава Деснянской РГАВласть
Коронавирус снова атакует нардепов: кто заболел
Коронавирус снова атакует нардепов: кто заболелПолитика
Реформа СБУ: в ведомстве рассказали, как идет подготовка законопроекта
Реформа СБУ: в ведомстве рассказали, как идет подготовка законопроектаПолитика
Стефанишина назвала пять главных законов, которые НАТО ждет от Украины
Стефанишина назвала пять главных законов, которые НАТО ждет от УкраиныПолитика
Всех членов делегации, которая была в Париже, проверили на коронавирус: что показали тесты
Всех членов делегации, которая была в Париже, проверили на коронавирус: что показали тестыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять