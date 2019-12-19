Порошенко на встрече с главой Венецианской комиссии : Мы против политически мотивированного правосудия

Главной темой разговора Порошенко и Букиккио стала судебная реформа в Украине

Фото: Петр Порошенко/Facebook

Пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Страсбурге встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Высказано предостережение относительно количественного уменьшения состава Верховного суда для недопущения вмешательства в его работу. Еще одна совместная с господином Букиккио позиция – мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", – рассказал Порошенко.

На встрече стороны отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами.

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Также особое внимание Венецианская комиссия уделяет изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации и свободы средств массовой информации.

"Искренне поздравляю Джанни Букиккио с переизбранием на пост главы Венецианской комиссии и благодарю за плодотворную беседу!", – подытожил пятый президент.

Ранее лидер фракции "Европейская солидарность" в парламенте Петр Порошенко в ходе Международной конференции безопасности в Галифаксе (Канада)призвал мировое сообщество к укреплению солидарности с Украиной, которая противостоит российской гибридной агрессии на Донбассе.

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