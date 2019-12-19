Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,41
26,02

Порошенко на встрече с главой Венецианской комиссии : Мы против политически мотивированного правосудия

19 декабря, 01:00

Главной темой разговора Порошенко и Букиккио стала судебная реформа в Украине

Фото: Петр Порошенко/Facebook

Фото: Петр Порошенко/Facebook

Пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Страсбурге встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Высказано предостережение относительно количественного уменьшения состава Верховного суда для недопущения вмешательства в его работу. Еще одна совместная с господином Букиккио позиция – мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", – рассказал Порошенко.

На встрече стороны отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами.

Реклама

Также особое внимание Венецианская комиссия уделяет изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации и свободы средств массовой информации.

В тренде
В "Слуге народа" разъяснили, когда депутатов не смогут привлечь к ответственности

"Искренне поздравляю Джанни Букиккио с переизбранием на пост главы Венецианской комиссии и благодарю за плодотворную беседу!", – подытожил пятый президент.

Ранее лидер фракции "Европейская солидарность" в парламенте Петр Порошенко в ходе Международной конференции безопасности в Галифаксе (Канада)призвал мировое сообщество к укреплению солидарности с Украиной, которая противостоит российской гибридной агрессии на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Страсбург венецианская комиссия судебная реформа избирательный кодекс Петр Порошенко Букиккио

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видео
Как встречали Зеленского в Баку: опубликованы фото и видеоПолитика
МИД РФ по-хамски обратился к Зеленскому
МИД РФ по-хамски обратился к ЗеленскомуПолитика
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)
Зеленский в Баку зашел в магазин: что поразило президента (фото)Политика
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциями
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциямиПолитика
Лимит на землю
Лимит на землю "в одни руки": Зеленский назвал новую цифруЭкономика
Москва хочет изменений в закон об особом статусе Донбасса
Москва хочет изменений в закон об особом статусе ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...