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Порошенко на встрече с Волкером: возвращение России в G7 – преждевременно и ошибочно

25 августа, 14:40

Пятый президент Украины назвал условия возвращения России в Большую семерку

Порошенко встретился с Волкером. Фото: пресс-служба "Европейской Солидарности"

Порошенко встретился с Волкером. Фото: пресс-служба "Европейской Солидарности"

Пятый президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился со Специальным посланником США Куртом Волкером и поблагодарил его за неизменную и твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, Порошенко обратил внимание на преждевременность и ошибочность разговоров о приглашении России к участию во встрече группы Большой семерки.

Также он отметил важность введения миротворческого контингенту ООН на оккупированную часть Донбассу и продолжение военно-технического сотрудничества Украины и США для прекращения российской агрессии.

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Во время встречи говорилось о необходимости освобождения украинских заложников Кремля – в частности, Романа Сущенко и Олега Сенцова, а также 24-х пленных украинских моряков.

Сотрудники обсудили продолжение давления на Россию путем дальнейшего укрепления санкций, в частности, "азовского пакета".

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Также было выражено предостережение против последних решений с признаками политически-мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины и отмечена необходимость защиты свободы слова в Украине в условиях давления.

Ранее мы писали о том, что День Независимости объединил сегодня не только украинские города, но и эпохи. Историческое фото, на котором пять президентов независимой Украины стоят бок о бок, поразило пользователей сети. Руководители государства встретились на торжествах в Мариинском парке. И подняли за будущее государства по бокалу игристого.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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Россия США Порошенко ООН миротворцы санкции большая восьмерка Волкер

Источник: Сегодня

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