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Порошенко наградил военнопленных моряков медалями и орденами

Сегодня, 14:50

Украинские военнослужащие получат государственные награды за проявленное мужество

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".
Порошенко наградил военнопленных моряков медалями и орденами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/101/464/5c8101464874a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/101/464/5c8101464874a.jpg Политика Украинские военнослужащие получат государственные награды за проявленное мужество

Пока украинские моряки продолжаются находиться под арестом в России, президент Украины Петр Порошенко присвоил военнопленным государственные награды. Подписан соответствующий указ №83 от 21 марта и №96 от 3 апреля. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Так, за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга, а также за личное мужество и самоотверженные действия награждены государственными наградами следующий военнослужащие:

  • Мокряк Роман Николаевич (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
  • Безъязычный Юрий Юрьевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Артеменко Андрей Анатольевич (старший матрос) – орден "За мужество" III степени;
  • Эйдер Андрей Дмитриевич (матрос) – орден "За мужество" III степени;
  • Головаш Богдан Олегович (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
  • Гриценко Денис Владимирович (капитан 2 ранга) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
  • Сорока Василий Викторович (старший лейтенант) – орден "За мужество" III степени;
  • Небылица Богдан Павлович (старший лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
  • Зинченко Вячеслав Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Цыбизов Сергей Андреевич (матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Попов Сергей Николаевич (капитан) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
  • Костышин Владислав Анатольевич (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
  • Опрыско Андрей Андреевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Драч Андрей Леонидович (старший лейтенант) – орден "За мужество" III степени;
  • Мельничук Олег Михайлович (старшина 1 статьи) – орден "За мужество" III степени;
  • Власюк Михаил Борисович (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Беспальченко Виктор Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Терещенко Владимир Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Семидоцкий Евгений Витальевич (матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Лисовой Владимир Владимирович (капитан 3 ранга) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
  • Шевченко Андрей Анатольевич (мичман) – медаль "За военную службу Украине";
  • Варимез Владимир Константинович (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
  • Чулиба Сергей Романович (старшина 2 статьи) – медаль "За военную службу Украине";
  • Будзыло Юрий Александрович (мичман) – орден "За мужество" III степени.

Напомним, 5 апреля в Одессе Порошенко встретился с родными военнопленных моряков. Он напомнил, что решение вопроса с военнопленными находится в руках только одного человека, а также пообещал, что Украина будет до конца бороться за их освобождение.


А тем временем, как стало известно в тот же день, умер отец одного из плененных россиянами украинских моряков. Леонид Драч скончался в Ильинецком районе Винницкой области – у него не выдержало сердце.

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Тег моряки, Порошенко, медали, награды, военнопленные, ордена

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