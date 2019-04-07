Порошенко наградил военнопленных моряков медалями и орденами

Украинские военнослужащие получат государственные награды за проявленное мужество

Фото: "Громадське".

Порошенко наградил военнопленных моряков медалями и орденами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/101/464/5c8101464874a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/101/464/5c8101464874a.jpg 2019-04-07T14:50:34+03:00 Политика Украинские военнослужащие получат государственные награды за проявленное мужество

Пока украинские моряки продолжаются находиться под арестом в России, президент Украины Петр Порошенко присвоил военнопленным государственные награды. Подписан соответствующий указ №83 от 21 марта и №96 от 3 апреля. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Так, за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга, а также за личное мужество и самоотверженные действия награждены государственными наградами следующий военнослужащие:

Мокряк Роман Николаевич (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;

Безъязычный Юрий Юрьевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Артеменко Андрей Анатольевич (старший матрос) – орден "За мужество" III степени;

Эйдер Андрей Дмитриевич (матрос) – орден "За мужество" III степени;

Головаш Богдан Олегович (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;

Гриценко Денис Владимирович (капитан 2 ранга) – орден Богдана Хмельницкого III степени;

Сорока Василий Викторович (старший лейтенант) – орден "За мужество" III степени;

Небылица Богдан Павлович (старший лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;

Зинченко Вячеслав Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Цыбизов Сергей Андреевич (матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Попов Сергей Николаевич (капитан) – орден Богдана Хмельницкого III степени;

Костышин Владислав Анатольевич (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;

Опрыско Андрей Андреевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Драч Андрей Леонидович (старший лейтенант) – орден "За мужество" III степени;

Мельничук Олег Михайлович (старшина 1 статьи) – орден "За мужество" III степени;

Власюк Михаил Борисович (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Беспальченко Виктор Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Терещенко Владимир Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Семидоцкий Евгений Витальевич (матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Лисовой Владимир Владимирович (капитан 3 ранга) – орден Богдана Хмельницкого III степени;

Шевченко Андрей Анатольевич (мичман) – медаль "За военную службу Украине";

Варимез Владимир Константинович (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";

Чулиба Сергей Романович (старшина 2 статьи) – медаль "За военную службу Украине";

Будзыло Юрий Александрович (мичман) – орден "За мужество" III степени.

Напомним, 5 апреля в Одессе Порошенко встретился с родными военнопленных моряков. Он напомнил, что решение вопроса с военнопленными находится в руках только одного человека, а также пообещал, что Украина будет до конца бороться за их освобождение.

А тем временем, как стало известно в тот же день, умер отец одного из плененных россиянами украинских моряков. Леонид Драч скончался в Ильинецком районе Винницкой области – у него не выдержало сердце.

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