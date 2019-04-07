Порошенко наградил военнопленных моряков медалями и орденами
Украинские военнослужащие получат государственные награды за проявленное мужество
Пока украинские моряки продолжаются находиться под арестом в России, президент Украины Петр Порошенко присвоил военнопленным государственные награды. Подписан соответствующий указ №83 от 21 марта и №96 от 3 апреля. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
Так, за личные заслуги в укреплении национальной безопасности, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга, а также за личное мужество и самоотверженные действия награждены государственными наградами следующий военнослужащие:
- Мокряк Роман Николаевич (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
- Безъязычный Юрий Юрьевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Артеменко Андрей Анатольевич (старший матрос) – орден "За мужество" III степени;
- Эйдер Андрей Дмитриевич (матрос) – орден "За мужество" III степени;
- Головаш Богдан Олегович (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
- Гриценко Денис Владимирович (капитан 2 ранга) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
- Сорока Василий Викторович (старший лейтенант) – орден "За мужество" III степени;
- Небылица Богдан Павлович (старший лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
- Зинченко Вячеслав Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Цыбизов Сергей Андреевич (матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Попов Сергей Николаевич (капитан) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
- Костышин Владислав Анатольевич (лейтенант) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
- Опрыско Андрей Андреевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Драч Андрей Леонидович (старший лейтенант) – орден "За мужество" III степени;
- Мельничук Олег Михайлович (старшина 1 статьи) – орден "За мужество" III степени;
- Власюк Михаил Борисович (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Беспальченко Виктор Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Терещенко Владимир Анатольевич (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Семидоцкий Евгений Витальевич (матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Лисовой Владимир Владимирович (капитан 3 ранга) – орден Богдана Хмельницкого III степени;
- Шевченко Андрей Анатольевич (мичман) – медаль "За военную службу Украине";
- Варимез Владимир Константинович (старший матрос) – медаль "За военную службу Украине";
- Чулиба Сергей Романович (старшина 2 статьи) – медаль "За военную службу Украине";
- Будзыло Юрий Александрович (мичман) – орден "За мужество" III степени.
Напомним, 5 апреля в Одессе Порошенко встретился с родными военнопленных моряков. Он напомнил, что решение вопроса с военнопленными находится в руках только одного человека, а также пообещал, что Украина будет до конца бороться за их освобождение.
А тем временем, как стало известно в тот же день, умер отец одного из плененных россиянами украинских моряков. Леонид Драч скончался в Ильинецком районе Винницкой области – у него не выдержало сердце.
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