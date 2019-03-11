Порошенко намекнул на создание в Украине новейших мощных ракет

После краха Договора о РСМД Украина сможет создавать оружие, способное поражать врага глубоко в тылу

Фото: СНБО

Порошенко намекнул на создание в Украине новейших мощных ракет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/645/d02/5c8645d02e957.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/645/d02/5c8645d02e957.jpg 2019-03-11T13:30:00+02:00 Политика После краха Договора о РСМД Украина сможет создавать оружие, способное поражать врага глубоко в тылу

Президент Петр Порошенко считает, что Украина должна заняться разработкой ракет повышенной дальности полета, так как Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Об этом он сказал во время выступления на Совете регионального развития Житомирской области.

"Мы придерживались ограничений, которые на нас накладывал Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который действовал со времен СССР. Теперь РФ, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот Договор. Выводы из новой ситуации делают все наши партнеры, США юридически вышли из него", – сказал он.

Порошенко считает, что и Украина должна взяться за разработку более мощного вооружения, которого бы боялся враг.

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"Нашим конструкторским бюро и промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. А значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу врага", – подчеркнул глава государства.

Как мы ранее писали, в связи с крахом ракетного Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией у Украины могут развязаться руки в создании ракет. Как рассказывал сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сегодня Украина имеет разработки ракетной техники, дальность которой ограничивается, по сути, искусственно – чтобы не нарушать ДРСМД.

Украина может вернуться к идее наращивания ракетной мощи. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что наша страна могла бы приступить к разработке и развертыванию собственных ракет средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 км. Поводом к этому служит намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). На сегодняшний день Украина разрабатывает ракетные комплексы с дальностью действия до 300 км. Читайте подробней в материале "Сегодня" о том, реально ли нарастить Украине ракетную мощь.

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