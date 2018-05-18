Порошенко о геноциде крымских татар: "Циничное преступление против всего человечества"

18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. С этого дня в 1944 году крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР. О Дне памяти напомнил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня весь мир вспоминает ужасные события 1944 года, когда по указанию вождей тоталитарного режима крымских татар, а с ними и представителей других национальных меньшинств, принудительно депортировали в отдаленные регионы Советского Союза. Боль крымскотатарского народа – это наша общая боль. Боль десятков тысяч крымских татар, которые никогда так и не вернулись в родной Крым", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"Мы никогда не забудем циничного преступления советского режима, преступления против целого народа, против всего человечества. Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и украинский Крым снова станет свободным", – отметил президент.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" историк и телеведущая Гульнара Бекирова рассказала о том, как в разные времена совершались репрессии против крымскотатарского народа, почему крымские татары не смогли вернуться на родину после смерти Иосифа Сталина, какую тактику теперь использует российский оккупационный режим в Крыму.