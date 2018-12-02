Порошенко напомнил России главные требования по Донбассу

Это не Украина пришла без приглашения с танками и пулеметами, а русские, рассказал немецкому изданию глава украинского государства

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что окончание войны на Донбассе зависит только от России и напомнил Москве главные требования по урегулированию российско-украинского кризиса. Об этом он рассказал в интервью немецкому Funke Media Group, передает пресс-служба главы государства.

Он рассказал немцам, что именно Кремль спровоцировал агрессию против соседнего государства и, следовательно, ключ к решению проблемы находится в Москве.

"Все зависит от России – страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а русские. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия. Никогда не следует забывать, что российские регулярные войска уже находятся на украинской земле. Они нарушили нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и Донбасс. Они продолжают убивать украинцев", – сказал Порошенко.

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Глава государства отметил, что требования Украины обсуждаются уже долгое время, и все они хорошо известны. Он напомнил Москве, что нужно сделать для урегулирования российско-украинского конфликта.

"Вот уже несколько лет мы вместе с Германией и Францией в "нормандской формате" настаиваем на том, чтобы Россия обеспечила безопасность. Она должна выполнить Минские соглашения. Она должна обеспечить стабильный режим прекращения огня. Она должна вывести свои войска и военные средства с территории Украины. Она должна позволить миротворцам ООН войти на оккупированную территорию, включая контроль над границей. Она также должна обеспечить прогресс в освобождении украинских заложников, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях, и украинских политических заключенных в России", – подчеркнул президент Украины.

Как рассказывал Порошенко в этом же интервью, Россия пытается пробить сухопутный коридор в Крым. По его словам, агрессия в Керченском проливе и Азовском море показывает, что в планах Кремля захват Мариуполя и Бердянска.

Война на востоке Украины началась после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, за период с 14 апреля 2014 до 15 мая 2018 года на Донбассе погибли, по меньшей мере, 2725 гражданских лиц: 1568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек.