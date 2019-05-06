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Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил на Донбассе (дополнено)

6 мая, 16:52

Генерал прошел все командные должности – от командира взвода до заместителя начальника Генштаба

Генерал Александр Сирский
Генерал Александр Сирский. Фото: Минобороны Украины

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского. Об этом он заявил во время визита на Донбасс.

"Принял решение назначить на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он прошел все командные должности – от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ", – заявил он на встрече с офицерским составом ВСУ в городе Часов Яр Донецкой области.

Порошенко поздравил Сирского с почетной и ответственной должностью командующего Объединенных сил.

"Приказываю умело применить опыт во имя Украины и украинского народа. Спасибо Сергею Наеву и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость", – подчеркнул глава государства.

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Отметим, что в начале 2015 года Александр Сирский занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя руководителя Антитеррористической операции на Донбассе. В декабре того же года президент Украины своим указом присвоил ему звание генерал-лейтенанта.


Отметим, 1 мая исполнился год Операции объединенных сил, которой руководил генерал-лейтенант Сергей Наев. На днях он рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса. Но и это еще не все достижения.

Напомним, в декабре прошлого года Наев рассказывал о больших потерях врага на Донбассе за полгода проведения ООС. Генерал пообещал и дальше адекватный ответ оккупантам в случае военных провокаций.

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Тег Порошенко, генерал, командующий, объединенные силы, ООС

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