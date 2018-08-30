Порошенко назначил скандальных судей членами Верховного Суда Украины
Один из судей подтвердил приговор Юрию Луценко
Президент Украины Петр Порошенко своими указами назначил судьями Верховного суда Валентину Симоненко, Викторию Мацедонскую, Сергея Слинько.
Согласно обнародованным в четверг, 30 августа, вечером на сайте главы украинского государства указам №259/2018, №260/2018, №261/2018 все три судьи назначены на должность судей Верховного Суда в Кассационный гражданский суд.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 20 июня 2014 года Совет судей Украины избрал нового председателя – судью Верховного суда Украины Валентину Симоненко.
А в мае 2017-го Общественный совета добропорядочности обнародовал шокирующий факт: после российской оккупации Крыма Валентина Симоненко была зарегистрирована налогоплательщиком, получила индивидуальный налоговый номер и состоит на учете в российских налоговых органах.
Симоненко попыталась объяснить такую юридическую коллизию, но активисты ОСД опровергли ее аргументы.
Также напомним, что в конце сентября 2017 года Высший совет правосудия одобрил рекомендации президенту Украины по составу судей в новый Верховный суд Украины.
Тогда Порошенко были переданы на утверждение 111 кандидатов в ВСУ из 120.
Среди не попавших в список девяти судей были такие решения: Владимиру Матюхину и Татьяне Франтовской было вовсе отказано, а по Александре Яновской, Валентине Симоненко, Ольге Ступак, Сергее Погребном, Вадиме Коротуне, Виктории Мацедонской и Татьяне Стрелец решения тогда были отложены.
Сергей Слинько же известен тем, что в апреле 2013-го под его председательством Высший спецсуд подтвердил приговор Печерского райсуда Киева, которым экс-министр МВД Юрий Луценко был приговорен к 4 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий.
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