Порошенко назначил скандальных судей членами Верховного Суда Украины

Президент Украины Петр Порошенко своими указами назначил судьями Верховного суда Валентину Симоненко, Викторию Мацедонскую, Сергея Слинько.

Согласно обнародованным в четверг, 30 августа, вечером на сайте главы украинского государства указам №259/2018, №260/2018, №261/2018 все три судьи назначены на должность судей Верховного Суда в Кассационный гражданский суд.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 20 июня 2014 года Совет судей Украины избрал нового председателя – судью Верховного суда Украины Валентину Симоненко.

А в мае 2017-го Общественный совета добропорядочности обнародовал шокирующий факт: после российской оккупации Крыма Валентина Симоненко была зарегистрирована налогоплательщиком, получила индивидуальный налоговый номер и состоит на учете в российских налоговых органах.

Симоненко попыталась объяснить такую юридическую коллизию, но активисты ОСД опровергли ее аргументы.

Также напомним, что в конце сентября 2017 года Высший совет правосудия одобрил рекомендации президенту Украины по составу судей в новый Верховный суд Украины.

Тогда Порошенко были переданы на утверждение 111 кандидатов в ВСУ из 120.

Среди не попавших в список девяти судей были такие решения: Владимиру Матюхину и Татьяне Франтовской было вовсе отказано, а по Александре Яновской, Валентине Симоненко, Ольге Ступак, Сергее Погребном, Вадиме Коротуне, Виктории Мацедонской и Татьяне Стрелец решения тогда были отложены.

Сергей Слинько же известен тем, что в апреле 2013-го под его председательством Высший спецсуд подтвердил приговор Печерского райсуда Киева, которым экс-министр МВД Юрий Луценко был приговорен к 4 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий.