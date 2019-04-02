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Порошенко назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов

Сегодня, 16:54

Президентские стипендии получат дочери работников СМИ, которые погибли вследствие российской агрессии

Фото: president.gov.ua
Порошенко назначил стипендии детям погибших на Донбассе журналистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/369/3e2/5ca3693e214c9.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/369/3e2/5ca3693e214c9.jpeg Политика Президентские стипендии получат дочери работников СМИ, которые погибли вследствие российской агрессии

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении стипендий детям журналистов, которые погибли на Донбассе, выполняя свои профессиональные обязанности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, президентская стипендия полагается Устине Гурняк 2012 года рождения, чей отец фотокорреспондент Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области.

Также стипендию получит Алена Черникова 2014 года рождения, дочь журналиста Александра Черникова, который погиб 22 января 2015 года в бою вблизи Авдеевки. Александр работал видеооператором на днепровском "9 канале" и в других днепровских СМИ.

Напомним, такой же указ президент уже подписывал в феврале 2018 года. Тогда сообщалось, что указ был разработан в рамках выполнения решения о социальной защите детей погибших журналистов, а также журналистов, которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Отметим, что в декабре 2014-го даже была открыта в Европарламенте выставка фотографий Виктора Гурняка с линии фронта, освобожденных и оккупированных городов с востока Украины "Донбасс: война и мир".


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Тег дети, Донбасс, журналисты, Порошенко, указ, стипендии, погибшие

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