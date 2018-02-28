Порошенко назначил судей КС по квоте президента

Сегодня, 02:24

В Конституционном суде вакантными остались две должности судей по квоте парламента

Петр Порошенко, фото Подробности
Петр Порошенко, фото Подробности

Президент Украины Петр Порошенко назначил судьями Конституционного суда Сергея Головатого и Василия Лемака.

Соответствующие указы №46/2018 и №45/2018 обнародованы на сайте администрации президента вечером 27 февраля.

Сергей Головатый был министром юстиции в 1995-1997, 2005-2006 годах, депутатом Верховной Рады ІІ-VI созывов (от фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока Наша Украина и Партии регионов). В начале декабря 2017 он избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии.

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Василий Лемак является заведующим кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета.

В Конституционном суде вакантными остались две должности судей по квоте парламента.

Ранее сообщалось, что Станислав Шевчук избран председателем Конституционного суда Украины. Председателя КСУ судьи избрали путем тайного голосования. Должность председателя Конституционного суда вакантна с 18 марта 2017 года, когда истек срок полномочий Юрия Баулина. В ноябре прошлого года Конституционный суд Украины не смог выбрать нового главу.

Шевчук назначен судьей Конституционного суда по квоте Верховной Рады в марте 2014 года.
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Источник:

"Сегодня"

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