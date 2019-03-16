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Порошенко назначил временного руководителя Службы внешней разведки

Вчера, 23:57

14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка

Фото: president.gov.ua
Порошенко назначил временного руководителя Службы внешней разведки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/83f/c9e/5c883fc9ebc5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/83f/c9e/5c883fc9ebc5f.jpg Политика 14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя – Андрея Алексеенко.

Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Напомним,14 марта президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка.

Премьер Владимир Гройсман назначил Божка заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.

Ранее президент Петр Порошенко учредил эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины, подписав указ №27/2019 "О символике Службы внешней разведки Украины".

Напомним, минувшей осенью первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей  Семочко оказался фигурантом коррупционного дела, открытого НАБУ.

Также сообщалось, что правительство решило дать внешней разведке доступ к технологии космической разведки.

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Тег Порошенко, разведка, назначил, СВР, божок

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