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Порошенко назвал два основных шага, как удержать людей внутри страны

Сегодня, 21:40

По мнению гаранта, власть должна обеспечить рост средней зарплаты

Фото: president.gov.ua

В студии "Общественого" на вопрос ведущей о демографической ситуации и том, как в Украине можно решить проблему миграции, Порошенко назвал два основных шага, как удержать людей внутри страны.

"Украинская семья должна быть защищена, она является важным элементом нации. Шаг первый – это борьба с бедностью. У нас было два варианта, как удержать людей внутри страны. Первый путь Советского Союза – это железный занавес и выездные визы. Второй наш путь – рост средней зарплаты, чтобы человек дома мог заработать столько денег, чтобы потерять мотивацию ехать за границу. Это первые шаги программы борьбы с бедностью. Номинальные доходы выросли... Но этого недостаточно, я не хочу этим хвастаться и говорить, что все хорошо, но это то, что может обеспечить экономика Украины", – заявил гарант

Также Порошенко назвал второй шаг.

"Шаг второй – это третий ребенок не должен быть билетом в бедность. Поэтому мы ввели программу, согласно которой третий, четвертый и каждый следующий ребенок будет получать прожиточный минимум. Мы должны поддерживать многодетные семью. Также для них вводится компенсация ипотечной ставки, чтобы они могли улучшать свои жилищные условия. И я не собирался этого говорить, но все равно скажу – надо рожать больше", – отметил он.

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

Что касается выступлений кандидатов на стадионе, то напомним заключительные заявления. Так, Владимир Зеленский, уложившись в одну минуту, закончил дебаты резкой репликой к Порошенко, забраковав его реформы за время президентства.

В свою очередь Петр Порошенко призвал украинцев к объединению, чтобы вернуть оккупированный территории Донбасса и захваченный Крым.

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Тег президент, Порошенко, дебаты, общественное телевидение

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