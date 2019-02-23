Порошенко назвал двух главных врагов Украины

Глава государства заявил о необходимости холодного мира с Россией

Фото: president.gov.ua

Порошенко назвал двух главных врагов Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/871/78b/5c687178b711d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/871/78b/5c687178b711d.jpeg 2019-02-23T16:24:57+02:00 Политика Глава государства заявил о необходимости холодного мира с Россией

У Украины в настоящее время есть два главных врага – Россия и бедность. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития во Львове.

"У Украины сейчас два врага: РФ... и второй враг – это бедность", – сказал он, добавив, что Россия является страной-агрессором, и Украине нужен "холодный мир" с Москвой, чтобы войска агрессора, его вооружения были убраны.

Также глава государства подчеркнул, что "принципиально важно, чтобы экономический рост был точно отражен в кармане пенсионера из Жовквы или шахтера из Червонограда, это наша с вами задача".

Кроме того, Порошенко отметил необходимость превращения Украины в "большую страну свободных, богатых и счастливых людей".

"Успехи децентрализации это ярко доказывают, у нас это точно получится", – резюмировал он.

Напомним, ранее глава государства заявил о необходимости добиваться усиления присутствия НАТО в Черном море поскольку "присутствие Альянса будет фактором стабилизации".

Кроме того, Порошенко рассказывал о роли украинского языка в противостоянии агрессии России. Сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык, отметил глава государства.

Также сообщалось, что Порошенко просит отправить на Донбасс спецмиссию ООН. Президент Украины предложил отправить на Донбасс предварительную миссию, которая поможет разработать варианты миротворческой миссии.

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