Порошенко назвал главное условие для проведения выборов на Донбассе

Выборы на Донбассе пройдут только после того, как Россия выполнит обязательства по Минским соглашениям – выведет вооружение и будет установлена безопасность. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Форуме YES в Киеве.

По его словам, Украина готова провести выборы на востоке, однако только после выполнения Россией Минских соглашений, после чего у людей появится возможность в координации с Киевом решить, как они хотят жить.

"И мы готовы запустить местные выборы сразу после того, как будут выполнены все условия и требования безопасности. Мы четыре года этого ждем со стороны России, хотя бы малейшего шага. Вместо этого мы слышим разговоры о незаконных фейковых выборах на оккупированных территориях", – сказал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Выборы на Донбассе пройдут исключительно в рамках украинского законодательства

Также он четко дал понять, что никто не может указывать Украине, как ей жить.

"Мы никогда не говорили о политической автономии, о федерализации, как это хотят преподнести. Украина является унитарным государством и никогда не примет внешнее давление с целью изменить структуру нашей страны. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не будут решать, какой быть Украине, это суверенное право украинских граждан", – подчеркнул лава государства.

Отметим, что Россия продолжает настаивать на осуществлении "формулы Штайнмайера" на Донбассе, которая предусматривает, среди прочего, особый статус для Донбасса, проведение там местных выборов, амнистию для боевиков. А Россия в свою очередь должна вывести своих солдат и технику с Донбасса. Стоит отметить, что у президента Украины уже подписал соответствующий закон. Однако особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления. – Ред.), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Россия же не выполняет эти условия.

Также стоит вспомнить встречу глав МИД "нормандской четверки" 11 июня, во время которой случился спор по Донбассу. В Берлине главы МИД никак не могли решить, что первым должно быть – особый статус для Донбасса или выборы.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей. Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.