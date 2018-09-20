Порошенко назвал главную задачу для Украины на сегодня
Ситуация внутри страны и вокруг нее точно не такая драматичная, как в 2014-15 годах, отметил президент
В настоящее время главная задача для Украины – не свернуть с курса из-за выборов и конвертировать экономические успехи в повышение уровня жизни украинцев. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время своего выступления в Верховной Раде с посланием к депутатам.
"Ситуация внутри страны и вокруг нее точно не такая драматичная, как в 2014-15 годах", - сказал он.
Президент признал, что не удалось завершить войну и возобновить территориальную целостность страны.
"Это спровоцировало эффект домино и для всей украинской экономики", - добавил он.
Кризис, по словам Порошенко, усугубила агрессивная торговая политика РФ.
"Мы выстояли, но уровень жизни восстанавливается неравномерно и по регионам, и по социальным группам. Самыми незащищенными остаются пенсионеры", - сказал он.
Президент напомнил, что позавчера Госстат уточнил, что в другом квартале ВВП увеличился на 3,8%.
"Это не та цифра, которая нас устраивает, но это – твердый показатель экономического роста страны", - сказал Порошенко.
Напомним, президент Петр Порошенко 3 сентября зарегистрировал в Верховной Раде проект закона № 9037 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".
Проект закона определен президентом как безотлагательный.
Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
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