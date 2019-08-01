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Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президента

Сегодня, 12:37

Экс-президент рассказал, что главные проблемы связаны с противостоянием российской агрессии

/ Фото: Getty Images

Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президента https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Политика Экс-президент рассказал, что главные проблемы связаны с противостоянием российской агрессии

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко назвал свои ошибки на посту главы государства, но отметил, что были и победы.

Об этом он признался в интервью "Украинской правде".

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Он перечислили ошибки, которые касались противостояния российской агрессии.

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"Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я виноват, то – я виноват. В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват. Ибо на мне лежал вопрос безопасности. Я вам сказал, что у меня были ошибки и были успехи в кадровой политике. Но если брать то, что сделано, то я горжусь тем, что сделано, несмотря на ошибки", – сказал Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Порошенко и Аваков обменялись громкими обвинениями. Сначала экс-президент обвинил силовиков, что якобы они работали против его политической силы, на что министр внутренних дел назвал Порошенко лжецом.

Смотрите также видео, как Порошенко отреагировал на предварительные результаты выборов в парламент:

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президент Порошенко ошибки российская агрессия

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