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Порошенко назвал инструменты, через которые Путин хочет подорвать стабильность Украины

Сегодня, 08:43

Порошенко считает, что вмешательство РФ в украинский избирательный процесс является ключевым элементом в "гибридной войне"

Фото: Сегодня
Порошенко назвал инструменты, через которые Путин хочет подорвать стабильность Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f6/8f6/5c57f68f6ef88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f6/8f6/5c57f68f6ef88.jpg Политика Порошенко считает, что вмешательство РФ в украинский избирательный процесс является ключевым элементом в "гибридной войне"

Президент Украины Петр Порошенко считает, что через такие инструменты, как медийный ресурс, финансовое вмешательство, организационные мероприятия и так называемая "пятая колонна", президент Российской Федерации Владимир Путин хочет подорвать стабильность Украины. Об этом глава государства сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Порошенко считает, что вмешательство РФ в украинский избирательный процесс является ключевым элементом в "гибридной войне".

"После того, как мы построили армию и новые вооруженные силы, цена, если будет принято решение российским президентом перейти в активное наступление, будет значительно выше, чем в 2014 году, потому что это уже не та армия. Он (Путин – ред.) считает, что будет намного дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить свое влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, финансового вмешательства, организационные мероприятия, "пятую колонну" и на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко отметил, чтоминскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе и надеется, что в Верховной Раде найдется 300 голосов для поддержки во втором чтении законопроекта о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО

Как известно, утром в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины – насчет вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будет 300 голосов за, изменения будут окончательно утверждены.

 

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Тег Путин, Порошенко, гибридная война

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Источник:

УНИАН

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