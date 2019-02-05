Порошенко назвал инструменты, через которые Путин хочет подорвать стабильность Украины
Порошенко считает, что вмешательство РФ в украинский избирательный процесс является ключевым элементом в "гибридной войне"
Президент Украины Петр Порошенко считает, что через такие инструменты, как медийный ресурс, финансовое вмешательство, организационные мероприятия и так называемая "пятая колонна", президент Российской Федерации Владимир Путин хочет подорвать стабильность Украины. Об этом глава государства сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
Порошенко считает, что вмешательство РФ в украинский избирательный процесс является ключевым элементом в "гибридной войне".
"После того, как мы построили армию и новые вооруженные силы, цена, если будет принято решение российским президентом перейти в активное наступление, будет значительно выше, чем в 2014 году, потому что это уже не та армия. Он (Путин – ред.) считает, что будет намного дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить свое влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, финансового вмешательства, организационные мероприятия, "пятую колонну" и на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать", – подчеркнул глава государства.
Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко отметил, чтоминскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе и надеется, что в Верховной Раде найдется 300 голосов для поддержки во втором чтении законопроекта о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО.
Как известно, утром в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины – насчет вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будет 300 голосов за, изменения будут окончательно утверждены.
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