Порошенко назвал лучший способ заставить РФ прекратить агрессию
Россию главное не наказать, а посадить за стол переговоров и прекратить агрессию, считает глава государства
Введение санкций против России и заморозка активов окружения президента РФ Владимира Путина заставит Москву уважать международные правила. Об этом заявил во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, санкции нужны не как наказание, а чтоб заставить Россию сесть за стол переговоров и прекратить агрессивную политику.
"Не существует лучшего пути к восстановлению в России хоть какого-то уважения к международному праву, чем международные санкции, замораживание активов, запрет на посещение цивилизованных стран тем, кто несет непосредственную ответственность за агрессивную политику этого государства. Я убежден, что именно этим путем надо и дальше идти, постепенно расширяя международную коалицию поддержки нашего государства и усиления санкций. Не как формы ответственности, а как формы мотивации, приглашение к круглому столу для того, чтобы прекратить эту агрессивную политику", – заявил Порошенко.
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Она напомнил, что на днях Украина уже добыла отдельную победу над РФ на полях Генассамблеи ООН, где была принята резолюция по Крыму.
"Яркий пример – важная и убедительная победа нашей дипломатии над российским агрессором в Нью-Йорке, где на днях Генеральная Ассамблея ООН приняла уже вторую резолюцию, в которой Россия признается государством-оккупантом в Крыму. Постоянный член Совета Безопасности ООН признан агрессором на самой международной трибуне", – подчеркнул глава государства.
Также Порошенко объяснил, как Украине избавиться от России. Он считает, что лишь вступление Украины в ЕС и НАТО поставит точку в попытках РФ вернуть украинцев в зону ее влияния.
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