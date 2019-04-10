Порошенко назвал первый шаг на международной арене в случае победы на выборах
Президент намерен созвать "нормандскую четверку" по Донбассу
В случае повторной победы на очередных выборах президента действующий глава украинского государства Петр Порошенко намерен без проволочек созвать "нормандскую четверку" (Украина, Германия, Франция, Россия) для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и других вопросов.
Об этом Порошенко заявил в эфире радио "Новое время".
"В первую неделю (после переизбрания — Ред.) должно быть заседание саммита участников нормандского формата. На этом заседании среди прочего должны быть рассмотрены вопросы задержанных РФ украинских моряков, вопрос миротворческой миссии в Донбассе, взятие Киевом под контроль украинско-российской границы в Донбассе", – рассказал президент.
Напомним, на текущей неделе Порошенко встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщалось на днях, Петр Порошенко также встретится с Ангелой Меркель. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал некоторые детали относительно визита украинского лидера по приглашению канцлера Германии.
Также напомним, сегодня Порошенко подписал программу партнерства с НАТО. Глава государства напомнил, что за 70 лет существования Альянса против его стран не было военной агрессии
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