Порошенко назвал первый шаг на международной арене в случае победы на выборах

Президент намерен созвать "нормандскую четверку" по Донбассу

REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Порошенко назвал первый шаг на международной арене в случае победы на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e14/95c/5cae1495cacba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e14/95c/5cae1495cacba.jpg 2019-04-10T19:09:45+03:00 Политика Президент намерен созвать «нормандскую четверку» по Донбассу

В случае повторной победы на очередных выборах президента действующий глава украинского государства Петр Порошенко намерен без проволочек созвать "нормандскую четверку" (Украина, Германия, Франция, Россия) для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и других вопросов.

Об этом Порошенко заявил в эфире радио "Новое время".

"В первую неделю (после переизбрания — Ред.) должно быть заседание саммита участников нормандского формата. На этом заседании среди прочего должны быть рассмотрены вопросы задержанных РФ украинских моряков, вопрос миротворческой миссии в Донбассе, взятие Киевом под контроль украинско-российской границы в Донбассе", – рассказал президент.

Напомним, на текущей неделе Порошенко встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщалось на днях, Петр Порошенко также встретится с Ангелой Меркель. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал некоторые детали относительно визита украинского лидера по приглашению канцлера Германии.

Также напомним, сегодня Порошенко подписал программу партнерства с НАТО. Глава государства напомнил, что за 70 лет существования Альянса против его стран не было военной агрессии



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