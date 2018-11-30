Порошенко назвал условие для объявления новой мобилизации

Оборона Украины строится на контрактной армии, для этого есть ресурсы, заявил президент

Президент Петр Порошенко назвал важным решение не проводить мобилизацию, а формировать контрактную армию, чтобы студенты имели возможность спокойно учиться, а остальные – спокойно работать. Об этом он написал в Twitter.

"Хотя война все еще продолжается, мы нашли ресурсы для того, чтобы не прибегать больше к частичной мобилизации, чтобы армия формировалась в основном на контрактной основе, и сегодня оборону на Востоке держат именно контрактники", - написал он.

"Каждый почувствует, что власть так организовала оборону страны, студентов ничто, никто и ничем не отвлекает от овладения знаниями. Пока РФ не вторгнется на нашу территорию, не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод – это мое президентское слово", - добавил президент.

Ранее Петр Порошенко заявил что провел совещание с силовыми структурами, на котором разработан план по реализации режима военного положения.

"Я сегодня провел большое совещание с руководителями силовых структур, и мы наметили четкий план реализации режима военного положения, который будет неощутим для преимущественного большинства граждан", - сказал президент.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

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