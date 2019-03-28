Порошенко назвал условие для переговоров с Россией
Для решения украинско-российского вопроса у Киева должна быть мощная поддержка за спиной, считает глава государства
Президент Петр Порошенко будет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, или же возможны встречи представителей Украины и РФ, но только при условии, что за Украиной будет стоять НАТО. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, передает пресс-служба главы государства.
По его словам, вопросы Украины должны обсуждаться только при поддержке и участии международных партнеров, поскольку Россия воспринимает только позицию силы.
"Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции? Очевидно, что слабее. Мы можем проговорить, например, о том, чтобы немедленно освободить украинских военных моряков? Мы можем говорить о том, чтобы немедленно была обеспечена свобода судоходства или вернуть украинские военные корабли? Можем. Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила", – сказал Порошенко.
Он пояснил, что только вступление Украины в НАТО обеспечит успех Киева на переговорах с агрессором.
"Именно поэтому мы идем в НАТО, потому что НАТО – это не когда каждый за себя. НАТО – когда один за всех и все за одного. НАТО – это когда 30 стран-членов обеспечивают неприкосновенность границ. И это значительно усилит (позиции Украины)", – подчеркнул глава государства.
Как рассказывал на днях Порошенко, Украина вернется к политическому диалогу с Россией только тогда, когда будет прекращена оккупация, выведены оккупационные войска с Донбасса и Крыма, будут освобождены украинские политзаключенные, мы вернемся к политическому диалогу с РФ. Также он отмечал, что у Путина не будет выхода – ему придется сесть за стол переговоров, а помогут в этом международные санкции.
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