Порошенко не планирует встречаться с Путиным в Париже

Сегодня, 21:27

В частности, они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в Париж, куда оба лидера прибудут по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в дипломатических кругах.

По словам источников, в рамках визита Порошенко не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В частности, они могут присутствовать на совместных мероприятиях, однако встреч не будет.

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В Париже Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира", а также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, сообщили "Украинской правде" в администрации президента.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию 10-11 ноября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, где примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщается в анонсе, опубликованном на сайте АП.

Порошенко поучаствует в "Парижском форуме ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?"

В рамках визита Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.

Напомним, последний раз президент Украины приезжал с визитом во Францию в июне 2017 года. Тогда президенты двух страны договорились о новом плане по деоккупации Донбасса, который назвал как "формула Макрона". Читайте подробней об итогах того визита Порошенко во Францию.
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