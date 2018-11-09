Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке
В Администрации президента отметили, что перед генпрокурором Луценко "стоят важные задачи"
Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об отставке с должности, сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.
"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов "за" отставку во время рейтингового голосования)", – сообщили в пресс-службе АП в пятницу.
В Администрации президента отметили, что перед генпрокурором Луценко "стоят важные задачи".
Ранее эксперты объясняли сайту "Сегодня", какие плюсы и минусы могут быть для Украины и общества от смещения генпрокурора Юрия Луценко с его должности.
Как сообщалось, 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая в парламенте, сделал громкое заявление. Рапортуя о расследовании производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор заявил, что подаст президенту заявление об отставке.
Подробнее о скандале с отставкой генпрокурора читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Заявление Луценко об отставке: все, что нужно знать".
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