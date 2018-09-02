Американский дипломат объяснила "соседство" Порошенко и генсека НАТО на похоронах Маккейна

Экс-постпред США при ООН в 2013-2017 годах Саманта Пауэр отметила, что на церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, которая состоялась в субботу, 1 сентября, Петр Порошенко не просто так стоял рядом с руководителем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, именно такой была воля покойного.

"Конечно же, не случайно, что Джон Маккейн, который планировал каждую деталь сегодняшней памятной церемонии, пригласил украинского президента Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО", – написала Пауэр.

Она подчеркнула, что это является жест посланием нынешнему руководству США и России.

"Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается вместе с нашими друзьями и союзниками", – добавила Саманта Пауэр.

Напомним, прощание с американским сенатором состоялось в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Гроб с его телом доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор.

Мы сообщали, что Петр Порошенко прибыл в Вашингтон рейсовым самолетом, чтобы посетить церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном. На траурных мероприятиях глава украинского государства назвал американского сенатора героем Украины.



