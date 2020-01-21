Порошенко не явился на допрос: ГБР готовит принудительные меры

Экс-президенту направили новые повестки еще на несколько дат

/ Фото: AFP

Госбюро расследований продолжает расследовать дело Петра Порошенко, но сегодня он снова не явился на допрос. Теперь ГБР готовит принудительный привод для пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности". Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований ведомства Олег Корецкий.

Как сегодня стало известно, политик не явился на сегодняшний допрос в качестве свидетеля. Накануне его адвокат заявлял, что якобы Порошенко не вручали повестку на допрос именно на 21 января, а были другие даты.

"Порошенко был действительно вызван сегодня на 10:30 для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки лица", – сказал Корецкий.

Реклама

Читайте также: ГБР готовит Порошенко новый проект подозрения: Труба раскрыл детали

Представитель ГБР считает, что повестка ему была направлена по месту жительства, и у Порошенко не было уважительной причины не прийти на допрос. Кроме того, политик без приглашения приходил в ГБР 20 января и ему сообщили о допросе 21 января.

В тренде Серьезное обострение на Донбассе: Киев готовится принять меры

"Следователи сейчас готовят материалы для исполнения принудительного привода Порошенко. Процесс исполнения привода, в том числе и народного депутата, предусмотрен действующим уголовным процессуальным законодательством", – отметил Корецкий.

Он добавил, что Порошенко направлены повестки на допросы в качестве свидетеля еще на несколько дат, однако не уточнил, в каких производствах, сославшись на тайну следствия.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший президент Украины фигурирует в нескольких уголовных производствах ГБР. Ранее даже было передано в Офис генпрокурора проект подозрения относительно назначения им судей. Читайте подробней, в чем подозревают Порошенко.

В декабре в ГБР открыли новое уголовное производство против Порошенко. Экс-президента Украины заподозрили в государственной измене.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама