Порошенко не явился на допрос в ГБР: названа интересная причина

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Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Отметим, что адвокат назвал вескую причину неявки. Оказалось, что повестка, которая пришла Порошенко, не действительна, так как сроки ее подачи не правильные.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Порошенко ходил на допрос в ГБР 12 августа. А вот до этого, 25 июля, его поход туда получился со скандалом. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире. Он отмечал, что не доверяет следователям, но готов свидетельствовать на "детекторе лжи". Позже суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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