Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Порошенко не явился на допрос в ГБР: названа интересная причина

6 сентября, 10:42

Допрос был запланирован на 10:00

/ Фото: Getty Images

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Отметим, что адвокат назвал вескую причину неявки. Оказалось, что повестка, которая пришла Порошенко, не действительна, так как сроки ее подачи не правильные.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Порошенко ходил на допрос в ГБР 12 августа. А вот до этого, 25 июля, его поход туда получился со скандалом. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

В тренде
Дожди уходят и станет теплее: синоптики рассказали, какой будет погода

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире. Он отмечал, что не доверяет следователям, но готов свидетельствовать на "детекторе лжи". Позже суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Порошенко допрос явка ГБР

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Собчак в Киеве рассказала об
Собчак в Киеве рассказала об "одном народе" и высказалась о КрымеПолитика
Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофилов
Зеленский ветировал закон о химической кастрации педофиловПолитика
Зеленский дал старт работе Антикоррупционного суда: видео
Зеленский дал старт работе Антикоррупционного суда: видеоПолитика
Кабмин уволил Кличко с поста главы КГГА
Кабмин уволил Кличко с поста главы КГГАВласть
Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности
Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробностиВласть
Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками
Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложникамиПолитика

Новости партнеров

Loading...