Порошенко не явился на допрос в ГБР: названа причина

Роман Труба не исключает, что в будущем будет применяться норма принудительного привода

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на очередной допрос в Госбюро расследований сегодня не явился из-за пленарного заседания Верховной Рады, на котором он присутствовал. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор ГБР Роман Труба.

"Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного – он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", – написал он.

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Труба не исключает, что такая аргументация будет использоваться теперь и при следующих неявках на следственные действия в ГБР. В то же время директор ведомства напомнил, что сегодня депутатский иммунитет пока не позволяет применить к Порошенко норму УПК о принудительном приводе.

"Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 года она перестанет быть ширмой для избежания ответственности. Повторную повестку на допрос мы направим", – добавил Труба.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Порошенко ходил на допрос в ГБР 12 августа. А вот до этого, 25 июля его поход туда получился со скандалом. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Он также заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире. Порошенко отмечал, что не доверяет следователям, но готов свидетельствовать на "детекторе лжи". Позже суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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