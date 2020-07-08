Порошенко неожиданно объявили о завершении расследования

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова постановила завершить досудебное расследование в отношении пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко в уголовном производстве по назначению чиновника в Службу внешней разведки в 2018 году. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании суда по избранию меры пресечения.

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После того, как судья Сергей Вовк объявил перерыв на обед, в зал заседания вошел представитель Государственного бюро расследований и сообщил о том, что есть постановление генерального прокурора о завершении досудебного расследования в отношении Порошенко по делу Семочко.

Присутствующий на заседании нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram опубликовал фото постановления Венедиктовой.

"Сообщаю, что Главным следственным управлением ГБР завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Порошенко в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины", – говорится в постановлении.

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Защита подозреваемого потребовала заслушать генпрокурора Ирину Венедиктову в суде по ее решению о завершении расследования.

Отметим, что накануне суд разрешил продлить следствие по данному делу в отношении Порошенко до 10 октября.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("дело картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

Позже стало известно, что речь идет об уголовном производстве о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины – к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Другими словами, в бытность президентом он заставил главу СВР Сергея Божка превысить свои полномочия и назначить первым заместителем Семочко.

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