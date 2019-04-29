Порошенко: Никто не будет раздавать россиянам украинское гражданство, потому что они его примут
Президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ"
Президент Украины Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.
"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство – это высокая честь", – заявил Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник.
Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".
"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", – сказал Порошенко.
Также Порошенко предостерег команду Зеленского от необдуманной встречи с Путиным.
Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.
В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.
На что Путин заявил, что хочет договариваться с Зеленским об общем гражданстве и назвал условия. Президент России заговорил о взаимном обмене и гражданством и выдачей паспортов России и Украины.
Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.
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