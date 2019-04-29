Порошенко: Никто не будет раздавать россиянам украинское гражданство, потому что они его примут

Президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ"

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выступает против того, чтобы раздавать россиянам украинское гражданство.

"И мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 миллионов. Потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство – это высокая честь", – заявил Порошенко во время встречи с представителями научных кругов в Украинском католическом университете во Львове в понедельник.

Также президент подчеркнул, что не позволит никому, чтобы Украину "купили за газ".

"Потому что главное, что они сейчас пытаются предложить – что в Украине будет дешевле газ", – сказал Порошенко.

Также Порошенко предостерег команду Зеленского от необдуманной встречи с Путиным.

Как сообщалось, 27 апреля президент РФ Владимир Путин не исключил, что гражданство России по упрощенной процедуре будет предоставляться не только жителям Луганской и Донецкой областей Украины, но и всем гражданам этой страны.

В свою очередь Зеленский ответил Путину на "паспортизацию" оккупированного Донбасса. Он объяснил, что российский паспорт дает на самом деле – право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече в "нормандском формате" Россия продемонстрирует готовность к деэскалации.

На что Путин заявил, что хочет договариваться с Зеленским об общем гражданстве и назвал условия. Президент России заговорил о взаимном обмене и гражданством и выдачей паспортов России и Украины.

Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

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